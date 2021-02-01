На улицах Брянска 50 специальных машин борются со снегопадом

31 января бригады брянского дорожного управления около полуночи выехали на посыпку улично-дорожной сети, сообщает городская администрация. Обработку реагентом проводили 25 машин КДМ.

В общей сложности за ночь израсходовали 680 кубометров песко-соляной смеси. Дороги 1 категории были полностью обработаны уже к часу ночи. К четырем утра, когда реагент подействовал в полную силу, началась активная расчистка дорог.

На дорогах трудится около 50 единиц техники, из них 24 машины КДМ, а также тракторы, задействованные на уборке тротуаров, скверов и грейдеры, которые направили в частный сектор.

Кроме того, осуществляется ручной труд. Около 60 человек чистят от снега остановки, подходы к пешеходным переходам, другие труднодоступные для техники места.