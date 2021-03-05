На восьми улицах Брянска проложат ливневку (СПИСОК)

Ливневая канализация появится во всех районах областного центра.
На восьми улицах Брянска в 2021 году проложат ливневую канализацию.
Как отмечает городская администрация, долгие годы эта работа в городе практически не проводилась, а «системное строительство ливневок возобновилось в областном центре с 2016 года».
До этого, по данным управления ЖКХ, в течение предыдущих 20 лет было построено всего 2 километра водоотводной системы. С 2016 по 2020 год включительно в Брянске построено почти 15 километров ливневой канализации.
В этом году ливневку обещают восьми улицам, где образуются застои воды. Общая протяженность ливневой канализации, которую построят в этом году, составит около 7 километров.
Советский район:
— ул. Объездная;
— ул. Счастливая (новая дорога, которая будет построена в этом году).
Бежицкий район:
— ул. Медведева;
— пер. Металлистов;
— ул. Ульянова.
Фокинский район:
— проспект Московский (в районе кольца на мясокомбинате).
Володарский район:
— ул. Пушкина;
— ул. Димитрова.
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