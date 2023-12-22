Начальником дорожного управления Брянска стал Александр Резунов

Начальником дорожного управления Брянска назначен бывший замдиректора «Брянскавтодора» Александр Резунов. Об этом сообщили в городской администрации.
На планёрке в мэрии представили нового начальника дорожного управления Брянска. Должность занял Александр Резунов.
«Уверен, что многолетний опыт работы на руководящих должностях, а также в должности заместителя губернатора, поможет Александру Григорьевичу наладить работу предприятия, вывести его на новый уровень, решить ряд основных проблем. В том числе, связанных с нехваткой кадров в дорожном управлении», — подчеркнул вице-мэр Сергей Антошин.
В 2003 году Александр Резунов стал начальником Унечского отдела управления дорожного хозяйства Брянской области, а в 2004 году занял должность замначальника управления дорожного хозяйства Брянской области. С 2005 по 2009 год он был заместителем директора «Брянскавтодора».
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