Начальником дорожного управления Брянска стал Александр Резунов

Начальником дорожного управления Брянска назначен бывший замдиректора «Брянскавтодора» Александр Резунов. Об этом сообщили в городской администрации.

На планёрке в мэрии представили нового начальника дорожного управления Брянска. Должность занял Александр Резунов.

«Уверен, что многолетний опыт работы на руководящих должностях, а также в должности заместителя губернатора, поможет Александру Григорьевичу наладить работу предприятия, вывести его на новый уровень, решить ряд основных проблем. В том числе, связанных с нехваткой кадров в дорожном управлении», — подчеркнул вице-мэр Сергей Антошин.

В 2003 году Александр Резунов стал начальником Унечского отдела управления дорожного хозяйства Брянской области, а в 2004 году занял должность замначальника управления дорожного хозяйства Брянской области. С 2005 по 2009 год он был заместителем директора «Брянскавтодора».