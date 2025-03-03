Нетрезвая автомобилистка съехала в кювет на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Климовском районе 1 марта произошло ДТП. На 13 км автомобильной дороги «Климово-Чуровичи-граница с государством Украина» 43-летняя женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля Ford Fusion. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Женщина попала в больницу с травмами. Инспекторы составили на неё административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.