Пассажир сломал позвоночник в ДТП на брянской трассе

26-летний пассажир сломал позвоночник в аварии на трассе в Клинцовском районе. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

Авария произошло на 53 км автодороги «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора» в Клинцовском районе. 34-летний водитель на «Уаз Патриот» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

26-летний пассажир был госпитализирован с переломом позвоночника. 20-летний пассажир отделался ушибами. Его опустили после осмотра с назначением лечения.