Почти шесть километров трассы отремонтировали в Почепском районе по нацпроекту в минувшем году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Почепском районе в минувшем году в порядок привели автодорогу «Красный Рог — станция Красный Рог». Три километра отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а ещё 2,7 километра – по другой программе. Подрядчики отремонтировали водопропускную трубу, уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины. В некоторых местах рабочие расширили проезжую часть. В завершении на проезжую часть нанесли разметку.