Рабочие сделали покрытие проезжей части моста на подъезде к Фокино

Рабочие доделали покрытие проезжей части моста на подъезде к Фокино. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

На автодороге «Подъезд к городу Фокино» продолжается строительство моста через реку Болва. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» вышла на финишную прямую.

Рабочие уложили два слоя в основание проезжей части и ещё два слоя асфальтобетонного покрытия. Швы заделали битумно-полимерной стыковочной лентой. Теперь специалисты делают тротуары и красят пролетные строения моста.

Также подрядчику предстоит установить ограждения и фонари. На подходах к мосту рабочие уложили щебеночное основание и нижний слой асфальтобетона.

Строительство идёт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».