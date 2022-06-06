Работы ведут на двух участках.

Ремонт дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области завершат к августу этого года.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году подрядчик – ООО «АНИ» – обновит два участка дороги протяженностью более 3 километров: в районе Новых Дарковичей и у микрорайона Шибенец города Фокино.

На участках уже провели фрезерование старого покрытия и уложили выравнивающий слой асфальтобетона.

Затем подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Обочины укрепят щебнем, на дороге установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.