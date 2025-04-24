Ремонт трассы «Украина»-Комаричи стартовал в Комаричском районе

Ремонт трассы «Украина»-Комаричи в рамках нового нацпроекта стартовал в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приступила к ремонту трассы «Украина»Комаричи в Комаричском районе. Специалисты приводят в порядок свыше пяти километров дороги от поворота с федеральной трассы к поселку Комаричи, в том числе улицы Транспортной в посёлке Шарово.

В настоящее время подрядчик занимается обустройством асфальтового покрытия. Такое рабочие отремонтируют водопропускные трубы, обновят остановочные и съезды. На завершающем этапе на проезжую часть нанесут разметку термопластиком.

Ремонт делают по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».