Шесть пролетов из семи путепровода в Унече смонтировал подрядчик. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в городе Унеча идёт капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» демонтировала старое сооружение и возводит новый мост, протяженностью 134,4 метра.

Специалисты уже возвели новые опоры и занимаются монтажом балок пролетных строений. Рабочие уже смонтировали шесть пролетов из семи.

Путепровод свяжет Унечу с федеральной трассой, другими районами Брянской области и с областным центром.