Строительство дороги Брянск-I — Брянск-II идет с опережением

Губернатор Брянской области Александр Богомаз оценил ход работ по строительству дороги — защитной дамбы Брянск-I — Брянск-II.
Общая протяженность дороги составит 5,4 километра. Проект также включает в себя два новых моста и две кольцевые развязки. Новая шестиполосная дорога, строительство которой ведется с опережением графика, стоит более 2 миллиардов рублей, сообщает правительство Брянской области.
На полукольце со стороны гипермаркета «МETRO» открыто движение транспорта, накануне здесь завершили укладку среднего слоя асфальта. Вместе с тем работы переместятся на другую сторону строящего кольца. На въезде в Фокинский район будут закрыты две полосы, а для движения оставят крайнюю левую. Все работы по строительству разворотного кольца на Московском проспекте ориентировочно планируют завершить к 30 июня.
Участок дороги от кольца до моста через реку Снежеть уже полностью подготовлен к укладке верхнего слоя асфальта, во время праздничных выходных здесь завершили монтаж барьерного ограждения общей протяженностью три километра. Верхняя часть самого моста практически готова. Сейчас все работы сосредоточены под мостом, где идет обустройство четырех струенаправляющих дамб.
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