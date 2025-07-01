Свыше 11 километров трассы отремонтируют в Комаричском районе по новому нацпроекту

Свыше 11 километров трассы «Комаричи-Лубошево» отремонтируют в Комаричском районе по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Комаричском районе идёт капремонт трассы Комаричи-Лубошево. 11,5 километра дороги в порядок приводит подрядная организация ООО «Дорстрой 32». Часть работ специалисты выполнили в прошлом году.

На втором этапе рабочие сделали щебеночное основание дороги, отремонтировали водопропускные трубы и провели планировку обочин. Также специалисты построили тротуары и частично уложили асфальтобетонное покрытие на проезжей части.

Работы на объекте завершатся в этом году.