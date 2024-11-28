Свыше двух тысяч километров брянской трассы обработали от гололёда за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Круглосуточно коммунальные службы чистят от снега региональные и межмуниципальные автодороги Брянской области. Песко-соляной смесью рабочие обрабатывают спуски, подъемы и опасные повороты.

За минувшие сутки на трассах работали 146 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники. От гололёда обработали 2553 км дорог. На это потратили 3157 тонн песко-соляной смеси.