Свыше пяти километров трассы Стародуб-Новые Ивайтёнки отремонтировали по нацпроекту

Свыше пяти километров трассы Стародуб-Новые Ивайтёнки отремонтировали рабочие в Стародубском округе по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Стародубском муниципальном округе на финишную прямую вышел ремонт трассы Стародуб-Новые Ивайтёнки. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет 5,4 километра дороги.

Специалисты уже уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и отремонтировали водопропускные трубы. В эти дни рабочие ремонтируют обочины и съезды с дороги.

Подрядчику предстоит заменить барьерное ограждение, дорожные знаки и нанести разметку со светоотражающими элементами.

Региональная автодорога Стародуб-Новые Ивайтёнки входит в опорную сеть дорог. Её приводят в порядок по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».