Свыше семи километров трассы Брянск-Дятьково-граница Калужской области отремонтировали по нацпроекту
Свыше семи километров трассы Брянск-Дятьково-граница Калужской области отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В этом году в Брянской области капитально отремонтировали три участка автодороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области. Два подрядчика привели в порядок 7,7 километра трассы. Работы прошли в Брянском и Дятьковском районах: от пересечения с улицей 50-й Армии в Бежицком районе Брянска в направлении Дятьково, в районе поворота к городу Фокино, а также от Дятьково в сторону границы с Калужской областью.
Специалисты уложили новый асфальт, построили тротуары, сделали новое освещение, установили светофоры и новые дорожные знаки. Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».