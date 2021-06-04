Трехполосное движение на выезде из Фокинского района Брянска обещают открыть раньше

После открытия полукольца работы продолжатся на въезде из Советского района.

В мэрии планируют возобновить трехполосное движение на выезде из Фокинского района Брянска раньше запланированного срока.

3 июня на проспекте Московском началось строительство кольца. До окончания работ – ориентировочно, до 30 июня – выехать из Фокинского района можно только по одной полосе.

Как сообщили в мэрии, подрядчик намерен приложить все усилия, чтобы завершить работы раньше озвученного срока. Для этого дорожники будут трудиться полный световой день, включая субботу и воскресенье.

Затем по этой же схеме работы продолжатся на въезде в Фокинский район.