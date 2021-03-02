Три человека пострадали в тройном ДТП на улице Делегатской в Брянске

1 марта около 07:46 на улице Делегатской в Брянске произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053», двигаясь со стороны улицы Островского в сторону улицы А.Сахарова, при обгоне автобуса Citroen выехал «на встречку», где столкнулся с автомобилем Opel Astra, под управлением 26-летнего водителя.

После чего столкнувшиеся отечественная машина и иномарка въехали в автобус Citroen, под управлением 49-летнего водителя.

В результате ДТП 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» получил открытый перелом правого надколенника. Две пассажирки Opel Astra (36 и 30 лет) получили травмы различной степени.

Напомним, пьяный брянец без прав разбил угнанный Vortex, убегая от ДПС.