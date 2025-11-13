Улицу Димитрова в Брянске отремонтировали по нацпроекту минувшим летом. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Минувшем летом в Володарском районе Брянска обновили улицу Димитрова.1,1 километра дороги от улицы Никитина до улицы Суворова в порядок привела подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй». Участок проходит вдоль Дома детского творчества Володарского района и ведёт к школе № 34.

Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. на проезжую часть рабочие нанесли разметку термопластиком и поставили дорожные знаки.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».