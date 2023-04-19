Улицу Ермакова в Брянске отремонтируют к 25 августа

Улицу Ермакова в Брянске капитально отремонтируют к 25 августа по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

Капитальный ремонт автодороги стартовал на улице Ермакова в Фокинском районе областного центра. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок участок в 0,485 километра от улицы Шолохова до переулка Полесского.

Здесь расположены средняя школа № 36 имени Г.Л. Юдина, школа коррекции и развития VIII вида № 37, детский сад № 69 ОАО «РЖД», детская хореографическая школа города Брянска и Брянская городская стоматологическая поликлиника № 4.

Подрядная организация ООО «Профдорстрой» заасфальтирует проезжую часть и тротуары, сделает новое освещение, расставит знаки, новый светофор и ограждения. Капитальный ремонт завершат к 25 августа.