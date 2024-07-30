Улицу Космонавтов отремонтировали в Брянске
1,7 километра дороги на улице Космонавтов отремонтировали в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Володарском районе Брянска завершился ремонт улицы Космонавтов. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» 1,7 километра магистрали обновила подрядная организация ООО «М-СТРОЙ».
Специалисты уложили новый асфальт, сделали тротуары и установили фонари. В районе школы № 34 появилась искусственная неровность..
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