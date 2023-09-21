Улицу Объездную в Брянске ремонтируют вечером и ночью, чтобы избежать пробок. Об этом рассказали в городской администрации.
В Володарском районе Брянска продолжается ремонт полутора километрового участка улицы Объездной. Подрядчик укладывает асфальт, делает тротуары и устанавливает 47 новых опор со светодиодными светильниками. На обновленной дороге установят четыре светофора и 53 знака.
«Подрядчик должен закончить ремонт улицы Объездной до 20 октября. Сейчас ведётся устройство верхнего слоя покрытия автодороги и обустройство тротуаров. Мы постоянно контролируем график и качество работ», — уточнил начальник отдела технического надзора УЖКХ города Брянска Александр Зайцев.
Ремонт на Объездной делают вечером и ночью, чтобы сократить сроки и не создавать проблем для автомобилистов. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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