В Брянске латают ямы – капитальный ремонт невозможен

Дорожники ждут потепления.

В Брянске на не переживших зиму дорогах развернули ямочный ремонт.

Как сообщает городская администрация, при сегодняшних погодных условиях капитальный ремонт, запланированный на 28 улицах, невозможен. Для этого должна установиться устойчивая плюсовая температура.

Поэтому пока ремонт дорог ведется точечно. Дорожники устраняют локальные выбоины, в первую очередь те, которые угрожают безопасности движения. Ямочный ремонт ведется как на гарантийных, так и на старых дорогах.

С начала этой недели дорожники устранили ямы площадью 291 квадратных метров, из них 80 квадратов – 4 марта. Работы велись на проспекте Станке Димитрова, улицах 11 лет Октября, Инженерной, Куйбышева и Котовского.

С наступлением теплой погоды начнется гарантийный ремонт новых дорог. Напомним, недобросовестным подрядчикам мэрия пригрозила судами.