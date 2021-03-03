В Брянске сфотографировали асфальтирование луж

Несмотря на слякоть, дорожники пытаются сократить количество ям на городских улицах.
В Брянске сфотографировали ямочный ремонт на дороге, покрытой лужами. Фото один из очевидцев разместил в соцсетях.
«Лужи по колено не повод для отмены по графику ремонта дороги. Которую хватило на полгода. Вот это качество. Асфальт тает вместе с снегом», – удивляется автор снимка.
«Как после бомбежки, правда, за что платим налоги, машины гробим», «Пусть хоть что делают с этими ямами! Хоть лепешками! Ездить невозможно», «Скажем спасибо нашему губернатору за быстрое реагирование на проблему города», – возмущаются горожане.
Ранее, напомним, водители обратились к губернатору Александру Богомазу с просьбой «думать не только о себе, а о жителях региона и контролировать все ответственные органы, связанные со строительством и ремонтом дорог».
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