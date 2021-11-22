В Брянске проверят автобусы и маршрутки

Сотрудники ГИБДД проконтролируют легальность работы перевозчиков.

С 24 по 26 ноября в Брянске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Во взаимодействии с органами транспортного надзора и подразделениями полиции сотрудники ГИБДД проведут рейды по профилактике и пресечению нарушений.

Особое внимание правоохранители уделят легальности деятельности перевозчиков, согласованию маршрутов перевозки с органами власти, наличию мест стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей.

Также автоинспекторы будут вести скрытое патрулирование.

С начала года в Брянске зарегистрировано 21 дорожное происшествие с участием водителей пассажирского транспорта. Один человек погиб, 19 человек получили травмы.