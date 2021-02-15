В Брянске установят 1,5 тысячи фонарей

В 2021 году в областном центре станет светлее.

В этом году в областном центре установят почти 1,5 тысячи фонарей. Об этом сообщили в Брянском горсовете.

В прошлом году в Брянске заменили и установили 1329 светодиодных фонарей и смонтировали более 45 километров самонесущего изолированного провода. Светильники прошли государственную экспертизу и полностью соответствуют нормативам по энергоэффективности и энергосбережению.

В 2021 году работы будут продолжены.