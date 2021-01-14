В Дятьковском районе пятеро человек пострадали в тройном ДТП

13 января около 19:10 произошло страшное ДТП на 26 км автодороги «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» в Дятьковском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

35-летний водитель автомобиля Subaru Impreza, двигаясь со стороны города Дятьково в сторону города Брянска, при обгоне столкнулся с автомобилем Mitsubishi под управлением 50-летнего водителя, двигавшегося впереди в попутном направлении. После этого в них въехала машина Audi 100 под управлением 39-летнего водителя, двигавшаяся во встречном направлении.

В результате ДТП 13-летняя пассажирка автомобиля Audi 100 получила ушиб мягких тканей волосистой части головы, а 61-летнюю пассажирку того же авто госпитализировали с разрывом двуглавой мышцы левой голени и напряженной гематомой левой голени. 40-летний пассажир Audi 100 получил обширные резаные раны лба.

50-летний водитель и 48-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi получили ушибы.

Напомним, в Выгоничском районе спасатели помогли выбраться пострадавшему в тройном ДТП.