В Дятьковском районе запустили пункт весогабаритного контроля

Автоматический пункт весогабаритного контроля запустили на трассе в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

Автоматический пункт весогабаритного контроля. установили на автодороге Брянск-Дятьково-граница Калужской области в Дятьковском районе. Он на ходу определяет параметры и вес проезжающего транспорта, а также скорость. Установка делает фото и видеофиксацию.

Данные автоматически поступают в подразделение Ространснадзора. При превышении установленных норм, специалисты выписывают протоколы на нарушителей.

Система призвана защитить дороги региона от перегрузки и быстрого разрушения покрытия.