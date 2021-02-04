В Клетне 8-летняя пассажирка «ВАЗ-21120» госпитализирована после ДТП

Из Клетнянской ЦРБ поступило сообщение, что к ним с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и правого ключевого сустава, обратилась 8-летняя девочка, которая была госпитализирована.

Ребенок пояснил, что травмы получила в ДТП 2 февраля около 15:20 на улице Декабристов в поселке Клетня. Она была пассажиром автомобиля «ВАЗ-21120».

33-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по улице Степана Разина, не справился с управлением и столкнулся с машиной «ВАЗ-21120» под управлением 30-летнего водителя.

Напомним, в Брянске «Газель» сбила пенсионерку на Московском проспекте.