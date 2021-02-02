В Клинцовском районе пассажира Skoda Octavia госпитализировали после ДТП

1 февраля около 13:00 на 6 км автодороги «Клинцы – Гордеевка -Красная Гора» в Клинцовском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

62-летний водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь в сторону города Клинцы, при обгоне не справился с управлением, выехал «на встречку», где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Skoda Octavia под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП 40-летний пассажир автомобиля Skoda Octavia госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом ключицы справа и закрытым переломом четвертого ребра справа.

Ранее в Фокино пенсионер на «ВАЗ-21140» наехал на магазин и девушку, выходившую из него.