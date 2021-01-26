В Севском районе девушка-подросток и 57-летняя женщина пострадали в ДТП

25 января около 09:00 на 9 км автодороги «Севск-Доброводье» в Севском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

41-летняя женщина-водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь со стороны села Доброводье в сторону города Севска, не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка получила ушиб грудного отдела позвоночника, 57-летняя пассажирка госпитализирована с закрытым переломом левой ключицы со смещением.

Напомним, в Стародубском районе водитель LADA Granta насмерть сбил пешехода.