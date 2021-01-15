В Выгоничском районе водителя «КАМАЗа» госпитализировали после тройного ДТП

14 января около 06:50 на 30 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-111820», двигаясь в сторону города Почепа, не справился с управлением и выехал «на встречку», где столкнулся с автомобилем «МАЗ-543205» с полуприцепом под управлением 42-летнего водителя. От столкновения «МАЗ-543205» выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся в сторону Почепа «КАМАЗ» с прицепом под управлением 44-летнего водителя.

В результате ДТП 42-летний водитель автомобиля «МАЗ-543205» получил ушибы, а 44-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» госпитализирован с множественными переломами нижних конечностей и травматическим шоком.

Напомним, на улице Фокина в Брянске пассажирку KIA госпитализировали после ДТП.