Въезд в Фокинский район Брянска ограничат с 16 июня

На Московском проспекте продолжается строительство кольца.

16 июня начнется реализация второго этапа строительства кольцевого пересечения Московского проспекта и строящейся дороги Брянск I – Брянск II. Как сообщает областная ГИБДД, на Московском проспекте введут дополнительные ограничения.

Движение транспорта в направлении Советского района будет осуществляться по двум полосам при одной закрытой полосе. В Фокинский район со стороны Советского можно будет въехать по одной полосе – две другие закроют для движения.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, с 3 июня из Фокинского района выехать можно только по одной полосе. Дорожники пообещали восстановить трехполосное движение раньше обозначенного срока.