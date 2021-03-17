Женщину-пешехода госпитализировали после ДТП в Брянском районе

В Смоленской области посчитали средний размер взятки Пресс-служба УМВД России по Смоленской области рассказала, что средний размер взятки в регионе составляет 97,9 тысяч рублей. Эти данные стали известны во время пресс-конференции в УМВД. Также там стало известно о том, что в течение 2020 года в регионе зафиксировали 51 случай взяточничества. Из них – 26 фактов получения взятки, 21 – дачи взятки, четыре

1 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Смоленске 1 миллиард рублей уйдет на ремонт дорог Смоленска. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский в своих соцсетях. В городе планируется ремонт улиц им. Полка Нормандия-Неман, Пржевальского, Глинки, Студенческая, Коненкова, Большая Краснофлотская, Академика Петрова и 2-й Краснофлотский переулок. Также запланирован капитальный ремонт еще восьми улиц. Это улицы Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина, Октябрьской революции,

Пьяный смолянин убил друга и оставил его в квартире Посиделки с алкоголем закончились убийством и уголовным делом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Трое мужчин распивали алкоголь в Дорогобуже. Хозяин квартиры уснул, а между двумя другими мужчинами возникла ссора. Во время ссоры 43-летний подозреваемый схватил нож и ударил им своего собутыльника. Затем он скрылся из квартиры и продолжил пьянку. Когда хозяин квартиры

В Смоленской области произошло смертельное ДТП Вечером 15 марта в населенном пункте Кайдаково Вяземского района произошло смертельное ДТП. Две иномарки столкнулись на 11-м километре автодороги «Вязьма-Калуга». В результате аварии погибли два водителя, еще один человек получил травмы. 40-летний водитель Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником под управлением мужчины 45 лет.

Замначальника Смоленской таможни подозревают во взяточничестве Софья Святковская, заместитель начальника Смоленской таможни, подозревается в коррупционном преступлении. Стражи порядка обвиняют её в том, что она взяла взятку ремонтами и бытовой техникой на общую сумму около двух миллионов рублей. Следствие утверждает, что подозреваемая содействовала оформлению импортных товаров, за что предприниматель оплатил строительные и ремонтные работы в её доме, закупил и установил там бытовую