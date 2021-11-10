Зимой на брянские дороги высыплют 227 тысяч тонн противогололедных материалов

Пока заготовлено менее половины этого количества.
К зиме в Брянской области планируют заготовить 227 тысяч тонн противогололедных материалов – песко-соляных смесей разных концентраций, применяемых при различных температурных режимах. Как сообщает региональное правительство, пока заготовлен 41% от этого количества. В зимний период на дорогах региона будут работать 540 единиц специализированной техники.
По словам начальника КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» Ивана Вазюли, к началу зимы будут сформированы 77 патрульных отрядов для оперативной очистки дорог от снега в круглосуточном режиме, разработаны графики очередности очистки. В первую очередь обрабатывать будут дороги с постоянными автобусными маршрутами и перевозкой школьников.
Протяженность дорожной сети Брянской области составляет 16 963 километра.
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