Алексей Воробьев поблагодарил своих избирателей (ВИДЕО)

Лидер предварительного голосования «Единой России» в Жуковском округе выразил благодарность всем, кто его поддержал.

Алексей рассказал, что за его кандидатуру проголосовало 4020 человек, что составляет более 70% от общего числа проголосовавших. «Меня очень трогает эта поддержка, – признался Воробьев, – Я очень польщен. Большое вам спасибо за ваше доверие».

Алексей Воробьев, между делом, раскрыл секрет своего успеха. Он сообщил, что во время подготовки к голосованию каждый день проводил множество встреч, познакомился лично с огромным количеством избирателей. «Я встречался и с руководством предприятий, и с трудовыми коллективами, очень тепло пообщались с советом ветеранов Жуковского района».

Воробьев возглавляет Брянское региональное отделение Красного Креста. При его участии удалось погасить долги отделения, отремонтировать помещение, заключить договоры с коммунальщиками.

В 2020 году Брянское отделение Красного Креста участвовало в программе противодействия коронавирусной инфекции, распространив несколько тонн гуманитарной помощи и оказывая поддержку пострадавшим.

В 2021 году уголок Красного Креста открыли в музее Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники.

Также участники организации сотрудничают с региональным центром по профилактике и борьбе со СПИД.