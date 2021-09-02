Брянцам пообещали беспрецедентный общественный контроль за выборами

В регионе подготовили более 2 тысяч общественных наблюдателей.

За ходом голосования в Брянской области будут следить представители партий и кандидатов, а также общественные наблюдатели.

«Такого общественного контроля за выборами не было никогда! Выборный процесс в Брянской области модернизируется и развивается вместе с современными технологиями, но неизменным остается то, что есть равный доступ для всех политических сил», – сообщают брянские власти.

На избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от разных политических партий и кандидатов и общественные наблюдатели. В Брянской области подготовили более 2 тысяч общественных наблюдателей.

Сейчас в регионе создают Центр общественного наблюдения, на базе которого подготовленные общественной палатой Брянской области наблюдатели будут следить за ходом голосование через камеры видеонаблюдения, установленные на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях.

Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября.