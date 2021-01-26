Брянский депутат Николай Валуев счел Крым для себя слишком дорогим

Поэтому старость парламентарий предпочел бы проводить в Карелии.

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев ответил на вопрос, хотел ли бы он купить недвижимость в Крыму.

Парламентарий сказал, что такую возможность рассматривал, но отказался от такого варианта: остановили сложности с оформлением земли и недвижимости и общий уровень цен, не только на сотки и квадратные метры, но и на продукты.

Депутат признался, что любит Крым больше, чем Испанию. Но старость проводить предпочел бы в Карелии. Там, конечно, комары, но к ним Валуев привык.