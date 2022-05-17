Брянский депутат Валуев выступил против освобождения украинских нацистов (ВИДЕО)

По его словам, «террористам ни к чему возвращаться из тюрем и плодить новую армию».

Брянский депутат Госдумы Николай Валуев высказался против освобождения нацистов из украинского батальона «Азов», против членов которого в России возбуждены уголовные дела.

«В прошлом веке большинство бандеровцев сумели получить амнистию. Сейчас не буду углубляться в разбор явных ошибок советского руководства, но последствиями и их результатом стало итоговое торжество нацистской идеологии на Украине. Европу еще можно понять: она историческое место происхождения фашизма и нацизма, но как это могло произойти на земле, где от рук фашистов погибло столько мирного населения, не считая военных, трудно укладывается в уме. Еще Тамерлан утверждал, что для завоевания страны необходимо поработать с детьми этой страны. Урожай превзошел самые смелые ожидания западных кукловодов. Поэтому террористам ни к чему возвращаться из тюрем и плодить новую армию. Тяжелая каторжная работа – вот их удел на всю оставшуюся жизнь. Доказательств хватит на всех. Их даже пугающе много», – прокомментировал ситуацию Валуев.

По состоянию на утро 17 мая, по данным Минобороны России, сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков с «Азовстали», в том числе 51 тяжелораненый – им оказывают медицинскую помощь.

Минюст РФ обратился в Верховный суд с просьбой признать «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность на территории России. Заседание пройдет 26 мая.