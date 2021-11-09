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Брянский губернатор сравнил пандемию с войной и пригрозил журналистам колонией

2021, 09 ноября 08:30 Политика
Брянский губернатор сравнил пандемию с войной и пригрозил журналистам колонией
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Александр Богомаз обвинил представителей СМИ в распространении фейков.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сравнил пандемию коронавируса с войной и обвинил средства массовой информации в распространении фейков, пригрозив журналистам уголовной ответственностью. Заявление брянский губернатор сделал во время брифинга в правительстве региона.

«Проблема СМИ и всего того, что появляется в открытом доступе, в том, что в погоне непонятно за чем используют непроверенное мнение или информацию. Как есть и «ученые», «врачи», которые даже врачами не являются, а своими рассказами призывают не вакцинироваться. В мире уже умерло 5 миллионов человек. Это как на войне. Напомню, что наша страна первой изобрела вакцину – мы первые ее изобрели, испытали и начали прививать. Спасение, казалось, найдено. Но нет. Дальше пошла свобода средств массовой информации – «что вижу, то и пишу», не думая и не проверяя. Но сегодня есть и статьи в Уголовном кодексе, в том числе за распространение ложной информации. Правоохранительные органы будут все их отрабатывать», – сообщил Богомаз.

Он также отметил, что «за распространение в период пандемии призывов против вакцинации предусмотрены меры ответственности, в том числе и лишение свободы на срок до пяти лет».

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