Брянский губернатор устроил разнос местным СМИ

Он обвинил журналистов в создании фейков о коронавирусных ограничениях и погоне за хайпом.

Губернатор Александр Богомаз созвал брифинг в День народного единства, чтобы отчитать журналистов брянских интернет-изданий за создание фейков о коронавирусных ограничениях и погоню за хайпом.

Накануне, 4 ноября, ряд брянских изданий опубликовали информацию о продлении нерабочих дней в Брянской области до 14 ноября. Новость растиражировали федеральные СМИ. Однако в этот же день стало известно, что брянские власти продлять локдаун не планируют.

Как поясняют сами представители интернет-изданий, ошибка закралась из-за молчания пресс-службы регионального правительства во время нерабочих дней и расплывчатой подачи информации со стороны оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что «вся эта ситуация говорит еще раз о том, насколько сегодня информационное пространство наполнено неправдивой и недостоверной информацией». Процитируем ряд высказываний брянского губернатора по этому поводу.

«Наверное, всех интересует, как Брянская область оказалась сегодня впереди всей страны, где, как пишут СМИ, введен так называемый локдаун? Я объясню. Никакого локдауна в Брянской области не вводится и не продляется! Вся эта ситуация говорит еще раз о том, насколько сегодня информационное пространство наполнено неправдивой и недостоверной информацией. В погоне за хайпом и рейтингами один сайт «выбрасывает», другие начинают подхватывать, не проверяя, а третьи, федералы, берут это как официальный источник и озвучивают на всю страну».

«Я недавно разговаривал с одним опытным журналистом, и он сказал, что раньше перед тем, как информацию размещать, необходимо было ее подкрепить ссылками на официальные источники. Требовалось отдать главному редактору на согласование и проверку и только потом выдавать в эфир или в печать. А сегодня мы получили то, что в эфир ушла информация, которая не соответствует действительности. Один из сайтов разместил информацию, не соответствующую действительности, фейк! Почему фейк? Потому что есть постановление Правительства Брянской области, в котором указано, в каком режиме предприятия и организации будут работать с 8 ноября, какие меры мы снимаем, а какие продолжают действовать. Но ведь эти СМИ, которые написали новость, они ввели в заблуждение всех: жителей, руководителей предприятий, бизнес! А необходимо было сделать лишь одно: открыть официальный сайт Правительства Брянской области и изучить постановление!»

«Как я уже сказал, сегодня важно донести до людей достоверную и проверенную информацию. Люди, доверяя СМИ, начинают воспринимать фейки как правду, как, например, вчерашний фейк с локдауном в Брянской области. Поверили все, даже федеральные СМИ! Но в отличие от тех, кто их распространил, они, прочитав официальный источник, свои публикации исправили и написали, что нерабочие дни в Брянской области не вводятся. Проблема СМИ и всего того, что появляется в открытом доступе, в том, что в погоне непонятно за чем используют непроверенное мнение или информацию».

«Как есть и «ученые», «врачи», которые даже врачами не являются, а своими рассказами призывают не вакцинироваться. В мире уже умерло 5 миллионов человек. Это как на войне. Напомню, что наша страна первой изобрела вакцину – мы первые ее изобрели, испытали и начали прививать. Спасение, казалось, найдено. Но нет. Дальше пошла свобода средств массовой информации – «что вижу, то и пишу», не думая и не проверяя. Но сегодня есть и статьи в Уголовном Кодексе, в том числе за распространение ложной информации. Правоохранительные органы будут все их отрабатывать. За распространение в период пандемии призывов против вакцинации предусмотрены меры ответственности, в том числе и лишение свободы на срок до пяти лет».

«Важно, чтобы СМИ доносили достоверную информацию об этой болезни и, самое главное, о том, как можно уберечь себя и своих близких от ее последствий. И говорить об этом надо, используя только проверенные, официальные источники. Как, например, в случаях, когда говорят о противопоказаниях к вакцинации».