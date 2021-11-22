Брянский зам ульяновского губернатора Коробко рассказал о личной жизни

Бывший брянский чиновник встретился с журналистами.

Бывший заместитель брянского губернатора, перебравшийся в Ульяновскую область, на встрече с представителями местных СМИ сделал ряд заявлений.

«Проговорили больше двух часов. Особо сенсационных признаний не было. Коробко, как он сам сказал, попытался понравиться журналистам», – сообщает телеграм-канал «Симбирский шугожор».

В частности, Александр Коробко назвал себя одиночкой по жизни, но командным игроком на работе.

В Ульяновске он получил служебную квартиру, в которой живет один. Коробко сообщил журналистам, что разведен с женой, но у него есть девушка в другом регионе.

Также новый заместитель губернатора Ульяновской области, курирующий внутреннюю политику, поведал, что хочет быть похоронен в Стародубе не ранее чем через 50 лет.

Напомним, в рамках этой же встречи Александр Коробко признался, что не употребляет кокаин, 15 лет назад отказался от алкоголя. В числе причин увольнения из брянского правительства он назвал усталость.