В Брянске противники QR-кодов штурмовали облдуму

У здания дежурили полицейские.

Утром 24 ноября перед заседанием Брянской областной Думы, в рамках которого депутаты намерены обсудить законы о QR-кодах, у здания регионального парламента собрались противники вакцинации.

Против принудительной вакцинации и повсеместного внедрения QR-кодов выступили ряд общественников, блогеров и представители КПРФ.

Один из активистов провел у входа в Думу одиночный пикет. Прибывающих на заседание депутатов он встречал с плакатом: ««Депутаты, задумайтесь! Не совершайте ошибки! Не соглашайтесь на QR-коды! Не поддерживайте сегрегацию населения!»

Как сообщает телеграм-канал «Помощник губернатора 2.0», с недовольными QR-нововведениями вступил в дискуссию губернатор Александр Богомаз. Он пригласил противников вакцинации посетить коронавирусные госпитали.

«Продолжали будоражить толпу только городские буйные головы: экс коммунист Куприянов, журналист Чернов, члены КПРФ», – отмечают авторы канала.