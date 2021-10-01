Бывший зам брянского губернатора Юрий Мокренко возглавил природный департамент

Его включили в состав регионального правительства губернаторским указом.
Бывший заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко назначен директором регионального департамента природных ресурсов и экологии. 1 октября указ о включении Мокренко в состав брянского правительства подписал губернатор Александр Богомаз.
Юрий Мокренко родился 22 апреля 1961 года в Волгоградской области. Окончил Волгоградский металлургический техникум и Ждановский металлургический институт.
Работал резчиком холодного металла на Волгоградском металлургическом заводе, кровельщиком на Ждановском коксохимическом заводе, служил в военизированной пожарной охране ОПО УВД города Жданова. Затем трудился мастером, старшим мастером литейного цеха № 3 Бежицкого сталелитейного завода и АООТ «Брянский сталелитейный завод».
Также работал государственным инспектором инспекции по надзору в металлургической промышленности Тульского округа Госгортехнадзора России, Брянского отдела управления Приокского округа Госгортехнадзора России, после чего занимал различные должности в системе Приокского управления Ростехнадзора.
С 2014 года стал временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Брянской области, затем был утвержден в должности замгубернатора, в которой проработал до начала 2021 года.
На новом посту Мокренко сменил Татьяну Цыганок, уволенную летом этого года.
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