Доходы брянского губернатора и его жены значительно выросли за семь лет

С 2014 года материальное положение укрепили как сам Александр Богомаз, так и его жена.

Доходы губернатора Брянской области и его супруги Ольги значительно выросли с 2014 года.

Напомним, в сентябре 2014-го указом президента Александра Богомаза назначили временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. На этом посту он сменил Николая Денина, снятого с должности в связи с утратой доверия и ставшего впоследствии фигурантом уголовного дела. Через год по итогам выборов Богомаз избавился от приставки «врио» и стал полноправным руководителем региона.

Если в 2014 году годовой доход Александра Богомаза составил 3,3 миллиона рублей, то в 2020 году – 5,4 миллиона рублей.

За годы губернаторства Александра Богомаза вырос и семейный бизнес. По итогам 2014 года Ольга Богомаз, руководящая крупным сельскохозяйственным предприятием в Стародубском районе, задекларировала 695,4 миллиона рублей. В 2020 году размер ее дохода составил 978,8 миллиона рублей, то есть почти на 700 миллионов рублей больше.

Эта цифра не самая внушительная для Ольги Богомаз. В более «урожайные» годы – 2018-й и 2019-й – она зарабатывала еще больше: 1,2 миллиарда и 1,4 миллиарда рублей соответственно.

Зарплата же Александра Богомаза, согласно декларациям, росла ежегодно, практически равномерно, – в среднем на 421 тысячу рублей в год.