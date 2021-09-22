«Единая Россия» набрала в Брянской области подавляющее большинство голосов

Брянские единороссы празднуют победу.

Избирательная комиссия Брянской области утвердила результаты выборов депутатов Госдумы восьмого созыва.

Как сообщает избирком, подавляющее большинство голосов избирателей по федеральному избирательному округу – 64,32% – набрала «Единая Россия». За КПРФ проголосовали 13,7% брянских избирателей, за ЛДПР – 8,6%.

Далее голоса распределились следующим образом: «Справедливая Россия – за правду» – 4,97%, «Новые люди» – 2,33%, «Партия пенсионеров» – 1,27%, «Родина» – 0,88%, «Коммунисты России» – 0,7%, «Яблоко» и Российская партия свободы и справедливости – по 0,4%, «Партия роста» и «Зеленая альтернатива» – по 0,27%, «Гражданская платформа» – 0,19%.

Ранее председатель Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о том, что жители Брянской области активней всех в ЦФО голосовали за партию власти.