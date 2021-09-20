Брянская область лидирует в ЦФО по числу проголосовавших за «Единую Россию»

Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Брянская область наряду с Белгородской стала лидером голосования за «Единую Россию» по спискам в Центральном федеральном округе. Об этом 20 сентября заявил секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию», – сказал Андрей Турчак.

В «Единой России» сообщили о «чистой и честной победе» – партия занимает первое место на выборах в Госдуму восьмого созыва.

6 сентября Турчак побывал в Брянской области с рабочим визитом. Он встретился с губернатором Александром Богомазом и посетил социально значимые объекты региона.