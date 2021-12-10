Елену Анненкову переизбрали председателем Брянского избиркома

Избирательная комиссия региона провела первое заседание в новом составе.

Елену Анненкову переизбрали председателем Избирательной комиссии Брянской области. Первое заседание Брянского избиркома в новом составе прошло 9 декабря.

Новый состав облизбиркома назначили губернатор и депутаты облдумы в ноябре этого года. В течение пяти лет обеспечивать подготовку и проведение выборов в Брянской области предстоит 14 членам избиркома.

Председатель облдумы Валентин Суббот сообщил, что избирательная система России развивается, успешно справляясь с вызовами времени.

«Это подтверждает работа предыдущего состава избиркома Брянской области. В условиях пандемии коронавируса членам комиссии удалось провести несколько федеральных, ряд региональных и местных кампаний на высочайшем уровне, обеспечив безопасность всех участников процедуры, строгое соблюдение законодательства и интересов каждого избирателя. Не сомневаюсь, что заданная планка будет только расти и вам удастся не просто сохранить, но и преумножить главное – уровень доверия избирателей к итогам голосования», – заявил Суббот.

Елену Анненкову переизбрали на должность председателя Брянского тайным голосованием. Ее кандидатуру поддержало подавляющее большинство. Анненкова заверила, что новый состав комиссии продолжит работать в интересах жителей региона в строгом соответствии с нормами законодательства.

Заместителем председателя облизбиркома избрали Екатерину Фурсу, секретарем – Галину Буянову.

В состав комиссии также входят главный врач Брянской областной детской больницы Виктор Алекса, руководитель кадрово-правовой службы и охраны труда ООО «Елисеевы поля» Евгений Зорин, врио по руководству департаментом внутренней политики Брянской области Андрей Казорин, проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» Владимир Ториков, директор гимназии № 7 имени Героя России Василева Брянска Татьяна Шмадченко, директор ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» Светлана Яковлева, индивидуальный предприниматель Оксана Клюева, заведующий складом ОП ОАО «Силуэт» в Клинцах Валерий Кобзарь, директор школы № 71 Брянска Иван Пихенько, а также пенсионерки Светлана Потемкина и Татьяна Черкасова.