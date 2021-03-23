Главу администрации Дятьковского района Валяева втянули в секс-скандал

Чиновнику вменяют близкие отношения с секретаршей.

Глава администрации Дятьковского района оказался в центре сексуального скандала.

Накануне анонимные Telegram-каналы распространили информацию о том, что на рабочем месте Павла Валяева якобы застали предающимся утехам со своей подчиненной. Также сообщалось, что действо происходило на рабочем столе главы районной администрации.

Сам Валяев свою вину категорически отрицает и в доказательство приводит тот факт, что его секретарь недавно вышла из декретного отпуска. По его мнению, вброс компромата связан сугубо с его работой в должности главы администрации района.