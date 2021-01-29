Губернатор Брянщины выразил соболезнования вдове Василия Ланового

Глава региона направил женщине телеграмму с соболезнованиями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз направил телеграмму с соболезнованиями вдове умершего от коронавирусна актера Василия Ланового Ираине Купченко.

Как сообщает правительство Брянской области, глава региона вспомнил, что покойный не раз посещал Брянск и область и участвовал в разных культурных мероприятиях.

«Василий Семенович всю жизнь преданно служил своему делу и людям, был многогранным и удивительны человеком», — говорится телеграме губернатора вдове умершего.

Артиста не стало в возрасте 87 лет. В госпитале он находился на аппарате ИВЛ.