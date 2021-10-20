Губернатор рассказал послу Уганды об уровне жизни брянцев

Также Александр Богомаз поблагодарил Президента РФ.

На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Уганды в Российской Федерации Джонсоном Агарой Олвой губернатор Александр Богомаз поблагодарил президента Владимира Путина и сообщил об экономических успехах региона и уровне жизни брянцев.

«Сегодня Россия благодаря нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину развивается. Брянская область занимает лидирующие позиции по многим направлениям экономики. Даже за два года пандемии мы имеем хорошие показатели финансовой деятельности. Прирост по этому году составляет более 13% в налоговом исчислении, а если деньги поступают в бюджет, значит, область живет и развивается, а мы, власть, создаем условия для жителей Брянской области», – заявил брянский губернатор.

Он также отметил, что Брянская область занимает лидирующие позиции в России в машиностроении, сельском хозяйстве и науке.

«Сегодня у нас есть все возможности для расширения сотрудничества», – заключил Богомаз.